В Подмосковье накрыли банду дорожных рэкетиров

В Подмосковье СОБР накрыл банду так называемых автоподставщиков, которые умышленно провоцировали ДТП, а затем вымогали деньги у водителей.



В пресс-службе подмосковной Росгвардии отметили, что мошенники вымогали у жертв от 50 до 150 тысяч рублей, после чего скрывались с места происшествия.



Всего были задержаны семь человек — один организатор и шестеро его подельников. У них изъяли биты, охолощенные пистолеты и рации. Также изъяты машины, которые использовались для дорожных «подстав».



Следствие располагает данными о шести эпизодах, которые происходили Домодедове, Одинцове, Чехове и Наро-Фоминске, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

