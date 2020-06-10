В Подмосковье накрыли банду дорожных рэкетиров
В Подмосковье СОБР накрыл банду так называемых автоподставщиков, которые умышленно провоцировали ДТП, а затем вымогали деньги у водителей.
В пресс-службе подмосковной Росгвардии отметили, что мошенники вымогали у жертв от 50 до 150 тысяч рублей, после чего скрывались с места происшествия.
Всего были задержаны семь человек — один организатор и шестеро его подельников. У них изъяли биты, охолощенные пистолеты и рации. Также изъяты машины, которые использовались для дорожных «подстав».
Следствие располагает данными о шести эпизодах, которые происходили Домодедове, Одинцове, Чехове и Наро-Фоминске, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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