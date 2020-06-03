В Подмосковье мужчину с ребенком на руках сбил поезд

В Московской области расследуют гибель мужчины, которого сбил поезд в районе платформы Детская Ярославского направления. В тот момент пешеход держал на руках свою двухлетнюю дочь.

Машинист электрички Фрязино-Москва, увидев человека на путях, предпринял меры экстренной остановки, одновременно подавая световые и звуковые сигналы, однако столкновение все равно состоялось. От страшного удара пешеход погиб на месте, ребенок выжил и даже не получил травм, но сейчас девочка находится в шоковом состоянии.

Зачем мужчина вышел на пути — будет выяснять Следственный комитет. Ведомство уже возбудило уголовное дело о покушении на жизнь девочки, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Подмосковье
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