В Подмосковье мужчину с ребенком на руках сбил поезд
В Московской области расследуют гибель мужчины, которого сбил поезд в районе платформы Детская Ярославского направления. В тот момент пешеход держал на руках свою двухлетнюю дочь.
Машинист электрички Фрязино-Москва, увидев человека на путях, предпринял меры экстренной остановки, одновременно подавая световые и звуковые сигналы, однако столкновение все равно состоялось. От страшного удара пешеход погиб на месте, ребенок выжил и даже не получил травм, но сейчас девочка находится в шоковом состоянии.
Зачем мужчина вышел на пути — будет выяснять Следственный комитет. Ведомство уже возбудило уголовное дело о покушении на жизнь девочки, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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