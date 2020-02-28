В Подмосковье мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься по городу

В подмосковном Краснознаменске мужчина угнал автомобиль, чтобы "покататься" по городу. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу МВД по области.

Жительница города вызвала полицию после того, как ее автомобиль, стоявший возле дома на улице Генерала Шлыкова, исчез. По данным издания, ущерб от поступка был оценен в 200 тыс рублей. По данным "Дни.ру", после задержания 23-летнего мужчины автомобиль был возвращен хозяйке.

На подозреваемого в настоящий момент заведено дело по статье 166 УК РФ "О неправомерном завладении автомобилем без цели хищения". В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.





