В Подмосковье мужчина бросился с ножом на восьмилетних девочек

Вооруженный ножом мужчина бросился с ножом на двух восьмилетних девочек у дома №27 по улице Молодежной в Раменском. Дети успели убежать от злоумышленника, а местные жители – обратиться в полицию.

«Мужчина кружился по району, будто кого-то ждал. В нашем доме он не живет, – рассказал корреспонденту сайта «Подмосковье сегодня» председатель дома Алексей Пондин. – Со слов отца одной из них, неизвестный крикнул: «Бегом домой!» – и пошел в сторону детей с ножом».

Собеседник добавил, что девочкам повезло, так как у двери у подъезда установлен пандус и им удалось разминуться со злоумышленником.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная у дома. На ней видно, что мужчина в очках достал нож, а через несколько секунд мимо пробежал ребенок. Злоумышленник направился за ним. По словам Пондина, девочка утверждает, что в момент инцидента была с подругой, но та не попала в кадр.

Жители дома предложили организовать собственный патруль, чтобы поймать злоумышленника и предотвратить подобные ситуации. Председатель дома также написал заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего», – добавили в ведомстве.

