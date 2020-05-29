В Подмосковье между гаражами нашли брошенного младенца
29 мая 202017:12
В Подмосковье между гаражами нашли брошенного новорожденного мальчика. Инцидент произошел возле деревни Дубровки в Талдоме.
Младенца случайно обнаружил местный житель, который сразу же обратился в правоохранительные органы. Ребенок был доставлен в больницу. В настоящее время полицейские пытаются найти мать младенца, передает сайт «Подмосковье сегодня».
Тем временем в Генпрокуратуре России сообщили, что ведомство начало проверку по факту обнаружения младенца.
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29 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru