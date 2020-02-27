В Подмосковье грабитель в форме доставщика еды ограбил банкомат

Неизвестный в костюме курьера доставки еды Delivery Club в подмосковном Чехове подорвал банкомат и скрылся с 800 тыс. рублей. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на подмосковную полицию, на грабителе была черная маска и перчатки.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Личность преступника правоохранители пока не выяснили. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.

