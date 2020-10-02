В Подмосковье госпитализированы два человека после нападения медведя в цирке

В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и его ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел во время репетиционного процесса в цирке города Реутов. По предварительной информации, у медведя слетел намордник.

Дрессировщика и его 13-летнего ребенка доставили в больницу. Их состояние не уточняется. Прокуратура Московской области проведет проверку произошедшего.

