В Подмосковье госпитализирован подросток, которого зажало в дверях движущейся электрички

В подмосковных Мытищах госпитализирован подросток, которого зажали автоматические двери электрички, и поезд протащил ребенка по платформе. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 16.30 дня в среду. По данным агентства, в результате подросток 2007 года рождения получил травмы разной степени тяжести. Он доставлен в больницу.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовно дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Выясняются причины и обстоятельства происшествия.







