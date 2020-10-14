В Подмосковье госпитализирован подросток, которого зажало в дверях движущейся электрички
В подмосковных Мытищах госпитализирован подросток, которого зажали автоматические двери электрички, и поезд протащил ребенка по платформе. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел около 16.30 дня в среду. По данным агентства, в результате подросток 2007 года рождения получил травмы разной степени тяжести. Он доставлен в больницу.
Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовно дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
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