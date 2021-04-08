В Подмосковье электричка насмерть сбила человека
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье на станции Нижегородская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным агентства, инцидент произошел в четверг около 19 часов. Мужчину сбил поезд, следовавший по маршруту «Крутое - Москва».
В настоящее время ведется опрос очевидцев, осмотр места происшествия. Агентство не уточняет образовались ли изменения в расписании движения пригородных поездов в результате произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Российские кёрлингисты выиграли путёвку на Олимпиаду-2022
- ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
- CNN: США планируют направить военные корабли в Черное море
- Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для россиян
- РФПИ и Германия начали работу над соглашением о покупке вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru