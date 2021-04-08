В Подмосковье электричка насмерть сбила человека

Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье на станции Нижегородская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным агентства, инцидент произошел в четверг около 19 часов. Мужчину сбил поезд, следовавший по маршруту «Крутое - Москва».

В настоящее время ведется опрос очевидцев, осмотр места происшествия. Агентство не уточняет образовались ли изменения в расписании движения пригородных поездов в результате произошедшего.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭлектричкиПодмосковье
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