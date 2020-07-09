В Подмосковье два частных дома смыло водой при прокладке канала
9 июля 202000:56
Два частных дома в подмосковной Рузе смыло водой при прокладке обводного канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что еще почти 30 участков были подтоплены. По данным агентства, инцидент произошел на улице Полевая.
Как объяснили агентству в МЧС, при прокладке канала случился подмыв подмыв технической насыпи из-за чего вода вышла в реку Руза через жилой сектор.
Уточняется, что были смыты два ветхих деревянных дома. Обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru