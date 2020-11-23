В Подмосковье четверо детей пострадали при пожаре в аварийном доме
Четверо детей пострадали во время пожара в расселенном доме в подмосковном поселке Менделеево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.
По данным агентства, прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. В сообщении ведомства указано, что возгорание началось вечером 23 ноября в расселенном аварийном доме. Пострадавшие дети был в здании вместе с родителями, эмигрантами из ближнего зарубежья.
Солнечногорская городская прокуратура, которая будет проводить расследование, должна найти причины случившегося и дать правовую оценку действиям тех лиц, которые были ответственны за контролем исполнения действующего законодательства РФ о несовершеннолетних, а также в области ЖКХ и миграции.
Как сообщает РИА Новости, проверочные мероприятия также будут контролироваться областной прокуратурой.
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