В Подмосковье четверо детей пострадали при пожаре в аварийном доме

Четверо детей пострадали во время пожара в расселенном доме в подмосковном поселке Менделеево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

По данным агентства, прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. В сообщении ведомства указано, что возгорание началось вечером 23 ноября в расселенном аварийном доме. Пострадавшие дети был в здании вместе с родителями, эмигрантами из ближнего зарубежья.

Солнечногорская городская прокуратура, которая будет проводить расследование, должна найти причины случившегося и дать правовую оценку действиям тех лиц, которые были ответственны за контролем исполнения действующего законодательства РФ о несовершеннолетних, а также в области ЖКХ и миграции.

Как сообщает РИА Новости, проверочные мероприятия также будут контролироваться областной прокуратурой.