В Подмосковье бесследно пропал известный архитектор

В Пушкинском городском округе Подмосковя пропал известный в профессиональной среде архитектор Александр Дихно.

61-летний мужчина исчез в микрорайоне Мамонтовка. Родственники сообщили, что он вышел за пределы дачного участка в домашней одежде на прогулку, после чего его никто не видел. При этом телефон и документы он оставил в доме.

Камера наблюдения зафиксировала, что Дихно в 18.40 вышел за территорию участка и пошел в сторону дороги, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В настоящее время местность прочесывают волонтеры поисково-спасательного отряда.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Подмосковье
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