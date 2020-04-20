В Подмосковье бесследно пропал известный архитектор

В Пушкинском городском округе Подмосковя пропал известный в профессиональной среде архитектор Александр Дихно.



61-летний мужчина исчез в микрорайоне Мамонтовка. Родственники сообщили, что он вышел за пределы дачного участка в домашней одежде на прогулку, после чего его никто не видел. При этом телефон и документы он оставил в доме.



Камера наблюдения зафиксировала, что Дихно в 18.40 вышел за территорию участка и пошел в сторону дороги, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».



В настоящее время местность прочесывают волонтеры поисково-спасательного отряда.

