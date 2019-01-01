Происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил ребенка

21 мая21:17

Водитель автомобиля «Chevrolet» в Серпухове на улице Ворошилова сбил ребенка, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

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Трехлетний пострадавший госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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ТЕГИ:ДТП

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