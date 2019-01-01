В Питере бить! Над курсантами из Коломны измываются в военной академии Петербурга

Стало известно о жестоких издевательствах над курсантами из Коломны в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Причём, как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», издевательства, порой, приходится терпеть от своих же однокурсников и, даже, земляков.

В Сеть выложили видео и фото, на которых зафиксированы доказательства и последствия таких издевательств. На одном из видео воспитанника с вымазанным лицом заставляют встать на колени, «стрелять» из тапка и извиняться за то, что он «крыса». На другом видео молодого человека заставляют надеть каску и «стреляют» в голову.

Соседка пострадавшей семьи из Коломны утверждает, что один из пострадавших учится на пятом курсе. По её словам, курсантов избивают, заставляют голыми ходить по реке, при этом руководство академии никак не реагирует на это. Женщина говорит, что один из извергов - тоже житель Коломны, сын недавно умершего генерала.

Как заявили в Комитете солдатских матерей, для привлечения внимания правоохранительных органов необходимы заявления пострадавших. А в данных условиях это затруднительно, поэтому следует обратиться, хотя бы, к СМИ.

