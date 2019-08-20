В Петербурге загорелся кинотеатр «Аврора» на Невском проспекте
20 августа22:59
В кинотеатре «Аврора» в центре Петербурга произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что очаг пожара зафиксирован на втором этаже здания.
Прибывшие на место спасатели вывели из здания десять человек. На месте происшествия работают пожарные.
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