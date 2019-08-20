В Петербурге загорелся кинотеатр «Аврора» на Невском проспекте

В кинотеатре «Аврора» в центре Петербурга произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что очаг пожара зафиксирован на втором этаже здания.

Прибывшие на место спасатели вывели из здания десять человек. На месте происшествия работают пожарные.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожарныеКинотеатр

NSN logoНСН