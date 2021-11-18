В Петербурге задержали подравшихся в троллейбусе пассажиров

Росгвардейцы задержали в Санкт-Петербурге двух пассажиров, которые устроили драку в салоне троллейбуса. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии на своей странице «ВКонтакте».

Отмечается, что задержанные разбили окно во время драки. Конфликт произошел около 07:40 по московском времени в троллейбусе №7. При этом причина внезапного конфликта, переросшего в драку, осталась неизвестной.

При этом водитель вынужден был остановиться на Невском проспекте и вызвать полицию с помощью тревожной кнопки.

По данным полиции, задержанных доставили в 78-й отдел полиции.

