В Петербурге задержали подравшихся в троллейбусе пассажиров
Росгвардейцы задержали в Санкт-Петербурге двух пассажиров, которые устроили драку в салоне троллейбуса. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии на своей странице «ВКонтакте».
Отмечается, что задержанные разбили окно во время драки. Конфликт произошел около 07:40 по московском времени в троллейбусе №7. При этом причина внезапного конфликта, переросшего в драку, осталась неизвестной.
При этом водитель вынужден был остановиться на Невском проспекте и вызвать полицию с помощью тревожной кнопки.
По данным полиции, задержанных доставили в 78-й отдел полиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Украина и НАТО станут темами встречи Путина и Байдена
- Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала»
- Евросоюз отказался договариваться с Лукашенко о мигрантах
- Минцифры намерено ограничить проверку QR-кодов единственным приложением
- Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке
- В ООН подтвердили, что Белоруссия не является причиной миграционного кризиса
- Рашкин предложил купить самку лося в качестве оправдания
- Взаимное признание вакцин может произойти в 2022 году
- «Огласить весь список»: Захарова обратилась к МИД Франции и Германии
- Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru