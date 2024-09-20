В Петербурге задержали африканца, забросавшего скорую мусором за отказ в прививке

Африканца, забросавшего мусором автомобиль скорой помощи из-за отказа медсестры сделать ему прививку от гриппа, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 2 сентября в Калининском районе. На этом участке находился мобильный пункт вакцинации от гриппа. Неизвестный пьяный мужчина потребовал сделать прививку, медсестра отказала ему.

«Обидевшись, мужчина достал из мусорного контейнера пустые бутылки и начал кидать их в автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло», — указали в МВД.

Дебоширу удалось скрыться. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, и уже 19 сентября установили личность нападавшего: им оказался 38-летний гражданин одной из стран Северной Африки. Мужчина проживает в России несколько лет и имеет судимости за кражи и грабежи. Иностранца задержали и поместили в следственный изолятор.

Ранее в Петербурге была задержана девушка, которая напала на солиста Мариинского театра в одном из баров города, напоминает Ura.ru.

