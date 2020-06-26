В Петербурге всплыл труп без ноги и руки

В доках «Адмиралтейских верфей» найдено обезображенное тело мужчины, у которых отсутствовали некоторые конечности — рука и нога. Труп нашли сотрудники завода.

Вероятнее всего, он погиб в результате несчастного случая в зимний период — об этом говорит одежда мужчины.

Из-за долгого нахождения в воде тело мужчины подверглось серьезным природным изменениям. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте начали проверку по факту обнаружения останков, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: pixabay.com
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