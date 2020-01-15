В Петербурге вооруженные люди напали на банк

Четверо вооруженных людей напали на офис банка в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

По данным агентства, инцидент произошел около 20.00 вечера. Неизвестные требовали выдать им деньги, однако после сопротивления сотрудников финансовой организации злоумышленники скрылись.

Офис банка, подвергшийся нападению, находится по адресу Савушкина 127. В настоящее время ведется поиск нападавших.

Как отмечает агентство, в связи с произошедшим пострадавших нет.

