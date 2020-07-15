В Петербурге в школе кулинарии произошел взрыв

Утром в среду в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел в здании на Краснопутиловской улице. Очевидцы рассказали, что в здании на первом этаже находится школа кулинарии. После хлопка там началось возгорание.

В настоящее время на месте пожара работают спасатели и спецтехника, сообщает РИА ФАН.

По предварительным данным, пострадал один человек, врачи оценивают его состояние как тяжелое.







