В Петербурге в школе кулинарии произошел взрыв

Утром в среду в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел в здании на Краснопутиловской улице. Очевидцы рассказали, что в здании на первом этаже находится школа кулинарии. После хлопка там началось возгорание.

В настоящее время на месте пожара работают спасатели и спецтехника, сообщает РИА ФАН.

По предварительным данным, пострадал один человек, врачи оценивают его состояние как тяжелое.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывСанкт-Петербург
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