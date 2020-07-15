В Петербурге в школе кулинарии произошел взрыв
15 июля 202010:02
Утром в среду в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел в здании на Краснопутиловской улице. Очевидцы рассказали, что в здании на первом этаже находится школа кулинарии. После хлопка там началось возгорание.
В настоящее время на месте пожара работают спасатели и спецтехника, сообщает РИА ФАН.
По предварительным данным, пострадал один человек, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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15 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru