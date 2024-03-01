В Петербурге в контейнере с бананами нашли более 11 кг кокаина
Сотрудники Балтийской таможни в Санкт-Петербурге обнаружили более 11 кг кокаина в контейнере с бананами, привезенном из Бельгии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
«Контрабанду крупной партии кокаина пресекли ... на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 11 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 миллионов рублей», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Запрещенный груз выявили в ходе контроля прибывшего из Антверпена контейнера. Таможенники обнаружили в нем брикеты со спрессованным белым порошком, находившиеся в коробке с бананами. Экспертиза показала, что в брикетах был кокаин. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Ранее таможенники изъяли в Большом порту Петербурга более тонны кокаина стоимостью свыше 11 млрд рублей, напоминает Ura.ru. Запрещенные вещества обнаружили в контейнере, прибывшем из Никарагуа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru