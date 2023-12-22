Сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами изъяли в Петербурге

«В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета», — указали в ведомстве.

Исследование подтвердило, что в брикетах находится кокаин.

Правоохранители возбудили два уголовных дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Причастных к перевозке запрещенных веществ разыскивают.

В июне таможенники обнаружили брикеты с 50 кг кокаина в контейнере со свежими бананами в Большом порту Петербурга, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

