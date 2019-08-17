В Петербурге в ДТП пострадала бригада скорой помощи, ехавшая на вызов

В Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга) произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УГБДД.

По данным агентства, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два врача скорой. Они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что скорая помощь, спешившая на вызов, столкнулась с автомобилем Honda, который не предоставил преимущество, предусмотренное правилами дорожного движения.

Обстоятельства ДТП уточняются.

