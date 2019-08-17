В Петербурге в ДТП пострадала бригада скорой помощи, ехавшая на вызов
17 августа00:31
В Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга) произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УГБДД.
По данным агентства, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два врача скорой. Они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что скорая помощь, спешившая на вызов, столкнулась с автомобилем Honda, который не предоставил преимущество, предусмотренное правилами дорожного движения.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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