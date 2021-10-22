В Петербурге в ДТП погиб один человек
22 октября 202100:41
ДТП с участием маршрутного такси произошло в Петербурге, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Еще 8 человек были госпитализированы. Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись на Петергофском шоссе.
Отмечается, что погиб водитель легковой машины.
Причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru