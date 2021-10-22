В Петербурге в ДТП погиб один человек

ДТП с участием маршрутного такси произошло в Петербурге, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Еще 8 человек были госпитализированы. Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись на Петергофском шоссе.

Отмечается, что погиб водитель легковой машины.

Причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП
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