В Петербурге в детском саду погибла трехлетняя девочка
26 марта 202020:59
В Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщает Интерфакс.
По предварительным данным следствия, девочка получила травму несовместимую с жизнью во время прогулки. Инцидент произошел в детском саду Калининского района города.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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