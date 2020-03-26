В Петербурге в детском саду погибла трехлетняя девочка

В Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщает Интерфакс.

По предварительным данным следствия, девочка получила травму несовместимую с жизнью во время прогулки. Инцидент произошел в детском саду Калининского района города.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

