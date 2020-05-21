В Петербурге у подъезда жилого дома бросили младенца

У входа в подъезд жилого дома по улице Димитрова в Санкт-Петербурге был найден оставленный без присмотра маленький ребенок. Об этом сообщают "Невские новости".



Младенец был обнаружен у подъезда жилого дома по улице Димитрова в сумке-переноске, рядом никого не было. Ребенок лежал там до приезда сотрудников полиции, найти родителей или опекунов не удалось. Малыш был отправлен в детскую инфекционную больницу № 3 в Васильеостровском районе города, в настоящий момент его состоянию ничего не угрожает. На месте происшествия работает оперативная группа, полиция пытается выяснить детали случившегося, а также найти ответственных за ребенка.

Как передает издание, подобные события уже случались во время карантина; так, 12 мая грудного младенца обнаружили на автобусной остановке между Зеленогорском и Пухтоловой Ленинградской области. Мальчика удалось спасти, несмотря на тяжелое состояние.



