В Петербурге у подъезда жилого дома бросили младенца
У входа в подъезд жилого дома по улице Димитрова в Санкт-Петербурге был найден оставленный без присмотра маленький ребенок. Об этом сообщают "Невские новости".
Младенец был обнаружен у подъезда жилого дома по улице Димитрова в сумке-переноске, рядом никого не было. Ребенок лежал там до приезда сотрудников полиции, найти родителей или опекунов не удалось. Малыш был отправлен в детскую инфекционную больницу № 3 в Васильеостровском районе города, в настоящий момент его состоянию ничего не угрожает. На месте происшествия работает оперативная группа, полиция пытается выяснить детали случившегося, а также найти ответственных за ребенка.
Как передает издание, подобные события уже случались во время карантина; так, 12 мая грудного младенца обнаружили на автобусной остановке между Зеленогорском и Пухтоловой Ленинградской области. Мальчика удалось спасти, несмотря на тяжелое состояние.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Подмосковным аграриям выделят 7 млрд рублей поддержки в 2020 году
- В Испании впервые за два месяца умерло менее 50 человек от COVID-19 за сутки
- С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска
- Собянин объявил о новых послаблениях по режиму COVID-19 в Москве
- Трамп грубо оскорбил Китай и Байдена одним твитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru