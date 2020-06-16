В Петербурге скульптуры грифонов отмыли от краски
В Санкт-Петурбурге коммунальные службы отмыли от краски, нанесенной неизвестными, скульптуры грифонов на Банковском мосту. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Во вторник 16 июня вандалы разрисовали городской памятник культуры яркой краской, однако в течение суток службы смогли оперативно отмыть скульптуры. По данным издания, в настоящий момент о случившемся можно узнать только по пятнам краски на дороге.
Ранее издание уже передавало информацию об актах вандализма, направленных на известные достопримечательности города. В частности, неизвестные повредили скульптуры коней на Аничковом мосту. В обоих случаях не удалось установить злоумышленников.
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