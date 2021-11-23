В Петербурге школьница покончила с собой из-за ссоры с матерью

В Санкт-Петербурге ученица седьмого класса школы № 491 покончила жизнь самоубийством после ссоры с матерью из-за болезни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Следователи обнаружили в телефоне 13-летней девочки переписку с матерью. Мать не отреагировала на сообщение дочери о температуре (37,1). Последнее, что написала девочка: «Я поняла, что тебе все равно. Я отсидела шесть уроков только для того, чтобы не уйти на больничный. А ты считаешь, что мы не можем болеть». Школьницу нашли мёртвой около высотки на улице Передовиков.

Учителя школы, в которой учился ребёнок, рассказали, что у девочки были напряженные отношения с мамой из-за посещения секции спортивной акробатики. Школьница не хотела ходить на спортивные занятия.

Мать погибшей Алла Ряховская – владелица детского сада «Мэрри Поппинс и ее друзья». Женщина активно ведёт соцсети, где рассказывает о решении конфликтов с детьми. Кроме дочери, у Аллы есть младший сын.

Сейчас Алла Ряховская находится на допросе у следователя.

