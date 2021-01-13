В Петербурге раскрыта кража предметов археологии на 5 млн рублей

В Санкт-Петербурге мужчина похитил 26 археологических предметов из научного института на Дворцовой набережной на сумму в 5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о краже поступило в полицию 6 января. На двери учреждения был сорван замок и вскрыта входная дверь, пишет «Газета.ру».

В ходе розыскных мероприятий был задержан 23-летний неработающий житель Выборгского района города.

Следствию также удалось установить причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. При обыске у подозреваемого изъята часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века, стоимость которого оценивается в 8 млн рублей.

