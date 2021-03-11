В Петербурге произошло задымление на станции метро «Маяковская»
Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии метро Санкт-Петербурга приостановили из-за задымления на станции «Маяковская», сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее стало известно, что спасатели выехали на «Маяковскую» для проверки информации о задымлении. Поезда проезжали станцию метро с 8:31 по техническим причинам.
По данным ведомства, движение по Третьей линии не осуществлялось с 9:21, станции были закрыты для входа.
Позже станции Третьей линии заработали в привычном режиме, движение восстановилось в полном объеме, отмечает телеканал «360».
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