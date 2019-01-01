В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла

На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло лобовое ДТП с участием мотоцикла и «Audi», сообщает «Петербургский дневник».

Пилот байка был не один, а с пассажиром. На место аварии выехали несколько карет «скорой» и другие экстренные службы.

