В Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла
На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло лобовое ДТП с участием мотоцикла и «Audi», сообщает «Петербургский дневник».
Пилот байка был не один, а с пассажиром. На место аварии выехали несколько карет «скорой» и другие экстренные службы.
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