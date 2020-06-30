В Петербурге проходят масштабные обыски по делу о коррупции
Силовики во вторник, 30 июня, проводят обыски по 20 адресам в Санкт-Петербурге в рамках дела о создании преступного сообщества и получении взяток. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
По информации телеканала РЕН ТВ, обыски связаны со строительством и ремонтом объектов Минобороны. Операция идёт уже неделю, в том числе в Пскове и Калуге. Как утверждается в материале, в деле может быть до 50 эпизодов получения взяток.
Издание «Фонтанка» пишет, что обыски идут в квартирах сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, в здании ведомства, в строительной компании «Деметра». В деле фигурируют около 10 городских застройщиков, в основу дела легли записи из кабинета руководителя 103-го отдела ГАСН Минобороны Дениса Монджиевского за последний год: следствие полагает, что взятки он получал на рабочем месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru