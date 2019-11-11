В Петербурге продолжаются поиски останков жертвы доцента

Водолазы в Санкт-Петербурге продолжают поиски в реке Мойке останков студентки Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент петербургского Госуниверситета Олег Соколов. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам законности и правопорядка.

Как отмечает RT, поиски частей тела продолжаются уже трети сутки. Ранее во время работы водолазов были обнаружены останки другого человека. Уголовное дело об убийстве было открыто 9 ноября после того, как из Мойки подняли упавшего в реку доцента, в рюкзаке которого оказались две женские руки и травматический пистолет.