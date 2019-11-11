В Петербурге продолжаются поиски останков жертвы доцента

11 ноября 201911:54

Водолазы в Санкт-Петербурге продолжают поиски в реке Мойке останков студентки Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент петербургского Госуниверситета Олег Соколов. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам законности и правопорядка.

Как отмечает RT, поиски частей тела продолжаются уже трети сутки. Ранее во время работы водолазов были обнаружены останки другого человека. Уголовное дело об убийстве было открыто 9 ноября после того, как из Мойки подняли упавшего в реку доцента, в рюкзаке которого оказались две женские руки и травматический пистолет.

Адвокат о доценте СПбГУ Соколове: Вклад в науку - не повод оправдывать убийство

Преподаватель истории уже оформил явку с повинной. По данным следствия, он застрелил 24-леьнюю девушку у себя в квартире.

Соколов расчленил жертву и через сутки пытался утопить части тела в реке, однако сам упал в Мойку, чем и привлек к себе внимание, уточняет Ura.ru.

Убитая студентка обучалась у доцента, была соавтором некоторых его научных работ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
ТЕГИ:УбийствоСанкт-ПетербургСтуденты