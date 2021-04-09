В Петербурге по подозрению в убийстве арестовали бывшего пациента психдиспансера

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 6 июня бывшего пациента психоневрологического интерната (ПНИ) по подозрению в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным следствия, в среду 7 апреля 46-летний Денис Зиноватный напал с ножом на 63-летнего мужчину и его 41-летнего сына, а затем скрылся с места происшествия на машине. Младший из мужчин скончался на месте, его отец госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Интерфакс со ссылкой на собственный источник передает, что незадолго до преступления подозреваемый конфликтовал с пострадавшими. Причина конфликта неизвестна. Зиноватного арестовали в Карелии в день совершения преступления. Отмечается, что задержанный признал свою вину.

Агентство отмечает, что в 2012 году подозреваемый находился в психиатрическом диспансере под наблюдением врачей. Эта мера была избрана по суду, содержание мужчины в ПНИ неоднократно продлевалась. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, покушение на убийство двух лиц".

