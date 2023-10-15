В Петербурге первокласснику сломали позвоночник во время перемены
15 октября 202317:45
В одной из школ Санкт-Петербурга семилетний ребенок получил травму позвоночника во время перемены, пишет издание 78.ru.
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Между уроками одноклассники схватили пострадавшего за руки и ноги и бросили на стол. После этого ребенок пожаловался на боли в области шеи.
Родители отвезли школьника в больницу. Медики диагностировали у первоклассника компрессионный перелом седьмого позвонка.
Как сообщает «Радиоточка НСН», во Владивостоке школьник умер после вдыхания газа из баллончика для портативной печки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru