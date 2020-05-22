В Петербурге нашли тела двоих странно погибших подростков

В Петроградском районе Санкт-Петербурге в жилом доме на Кронверкском проспекте нашли тела двоих подростков. При этом одно тело находилось в квартире, второе — возле входа в чердак в подъезде.



Отмечается, что в квартире был найден труп 15-летнего школьника, а возле чердака — тело 16-летнего учащегося промышленно-технического колледжа. Последний пропал еще четыре недели назад, отмечается, что его мать ранее была госпитализирована с подозреванием на коронавирус.



Предварительный осмотр показал, что на телах погибших нет следов насильственной смерти, при этом рядом с телами нашли пакетик с неким веществом.



Как отмечают «Невские новости», оба подростка воспитывались в неполных семьях и состояли на учете подразделении по делам несовершеннолетних.

