В Петербурге нашли тела двоих странно погибших подростков

В Петроградском районе Санкт-Петербурге в жилом доме на Кронверкском проспекте нашли тела двоих подростков. При этом одно тело находилось в квартире, второе — возле входа в чердак в подъезде.

Отмечается, что в квартире был найден труп 15-летнего школьника, а возле чердака — тело 16-летнего учащегося промышленно-технического колледжа. Последний пропал еще четыре недели назад, отмечается, что его мать ранее была госпитализирована с подозреванием на коронавирус.

Предварительный осмотр показал, что на телах погибших нет следов насильственной смерти, при этом рядом с телами нашли пакетик с неким веществом.

Как отмечают «Невские новости», оба подростка воспитывались в неполных семьях и состояли на учете подразделении по делам несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодросткиСмертьСанкт-Петербург
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