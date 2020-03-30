В Петербурге найдено тело пропавшего 3 месяца назад студента

В Санкт- Петербурге после трех месяцев поисков было найдено тело 22-летнего студента медицинского ВУЗа, который пропал 14 января, возвращаясь домой после рабочей смены. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как передает КП, ранним утром мужчина сел в метро на станции "Петроградская" и пропал. В поиске были задействованы несколько сотен волонтеров, а также сотрудники полиции, родственники обращались в ФСБ. Информация об обнаружении тела в поселке Ново-Токсово Всеволожского района поступила в полицию в течение последних дней. Рядом с местом обнаружения погибшего была найдена банковская карта с именем пропавшего студента.

В настоящий момент проводится экспертиза, устанавливающая личность и причины смерти. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".