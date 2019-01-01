В Петербурге на набережной прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной в Невском районе взорвалась мина. Об этом заявили власти северной столицы.

«Предположительно, взорвалась мина времён Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — сообщили в администрации.

По данным Пятого канала, пострадавший собирал на набережной металлолом.

«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — стало известно из заявления представителя Росгвардии.

Ранее НСН сообщала об экстренной эвакуации сотрудников и посетителей Эрмитажа в Санкт-Петербурге 18 апреля в связи с анонимным звонком об угрозе взрыва. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с НСН назвал эту волну звонков этапом необъявленной войны против России.

