В Петербурге мигрант надругался над 14-летней школьницей
В Санкт-Петербурге полиция задержала иностранца, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что преступление произошло 12 февраля в одном из отелей на Московском проспекте. Отмечается, что к сотруднику полиции обратилась девушка 2006 года рождения, которая заявила, что над ней надругались в одном из номеров гостиницы.
Подозреваемый был задержан на месте преступления. Как уточняют «Невские новости», им оказался 21-летний гражданин Таджикистана, который подрабатывал на на Сенном рынке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Twitter оштрафовали на 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию
- Представлены обложка и трек с неизданного альбома группы «Кино»
- Правительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ
- В Госдуме предложили отменить наказание за покупку «шпионских» гаджетов
- Стала известна сумма сделки по продаже акций Сбербанка правительству