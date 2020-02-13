В Петербурге мигрант надругался над 14-летней школьницей

В Санкт-Петербурге полиция задержала иностранца, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что преступление произошло 12 февраля в одном из отелей на Московском проспекте. Отмечается, что к сотруднику полиции обратилась девушка 2006 года рождения, которая заявила, что над ней надругались в одном из номеров гостиницы.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Как уточняют «Невские новости», им оказался 21-летний гражданин Таджикистана, который подрабатывал на на Сенном рынке.

