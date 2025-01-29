В Петербурге легковушка врезалась в стену дома, двое погибли
Легковой автомобиль врезался в стену дома в Санкт-Петербурге, погибли два человека. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло около 02:35 мск на Лесном проспекте.
«Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не справился с управление и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в стену дома», — заявили в ГУ МВД.
В результате аварии погибли два пассажира: 19-летний молодой человек, а также неустановленный мужчина. Водителя легковушки и еще одного пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее в Москве один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и каршеринга, напоминает РЕН ТВ.
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