В Петербурге легковушка врезалась в стену дома, двое погибли

Легковой автомобиль врезался в стену дома в Санкт-Петербурге, погибли два человека. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло около 02:35 мск на Лесном проспекте.

«Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не справился с управление и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в стену дома», — заявили в ГУ МВД.

В результате аварии погибли два пассажира: 19-летний молодой человек, а также неустановленный мужчина. Водителя легковушки и еще одного пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и каршеринга, напоминает РЕН ТВ.

