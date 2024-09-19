В Петербурге каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом

Автомобиль каршеринга «Фольксваген Поло» столкнулся с маршрутным автобусом «Волгобас» в Санкт-Петербурге, пострадал ребенок. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла накануне на проспекте Блюхера.

«Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем каршеринга... при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении справа по выделенной полосе маршрутным автобусом», — указали в главке МВД.

В результате аварии пострадала девятилетняя пассажирка автобуса, ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести. По факту ДТП проведут проверку.

Ранее в Москве машина каршеринга сбила двух детей, один из них погиб, напоминает РЕН ТВ.

