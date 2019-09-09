В Петербурге избили сотрудника ДПС при проверке документов

Трое мужчин напали на сотрудника ДПС при проверке документов. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на территории Петергофа.

По данным агентства, нападение было совершено после того, как сотрудник полиции выявил отсутствие документов у мужчин на право вождения в России. Все три мужчины оказались представителями стран ближнего зарубежья.

Отмечается, что полицейскому были нанесены телесные повреждения. О его состоянии не сообщается.

Двое из нападавших задержаны, один скрылся. Полиция ведет его поиск.



