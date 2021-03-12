В Петербурге эвакуировали отделение туберкулезной больницы из-за задымления

Пациентов отделения городской туберкулезной больницы №2 в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города.

В комитете рассказали, что открытый огонь в помещении не выявлен, при этом было обнаружено сильное задымление. 42 пациента больницы были срочно переведены в другие отделения.

Агентство со ссылкой на ГУ МЧС по региону уточнило, что огонь был на площади 20 квадратных метров. В 21:04 по московскому времени открытое горение было устранено.

В результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается. В ликвидации последствий были задействованы 57 спасателей и 14 единиц техники.

