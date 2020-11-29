В Петербурге бронетранспортер насмерть задавил человека

В Петербурге бронетраспортер насмерть задавил 38-летнего мужчину на тематической вечеринке. По факту его гибели возбуждено уголовное дело, сообщает в воскресенье пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.

Инцидент произошел на частной вечеринке в военном стиле – демонстрировали этапы военно-полевого выхода. Мероприятие организовали неустановленные работники индивидуального предпринимателя.

Мужчина скончался на месте происшествия, сообщает «Интерфакс».

Дело возбуждено по ч.2 ст. 238 УК РФ - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

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ФОТО: pixabay.com
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