В Петербурге автобус врезался в здание театра во время спектакля

В Петербурге автобус въехал в здание театра «Приют комедианта» во время спектакля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр расположен в центре города в историческом здании начала 19 века. По данным пресс-службы, фасад здания пострадал незначительно, был сбит фонарь.

На улице в момент инцидента людей не было, обошлось без пострадавших. Автобус задел несколько автомобилей, припаркованных у театра.





