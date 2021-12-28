В Петербурге автобус врезался в здание театра во время спектакля

В Петербурге автобус въехал в здание театра «Приют комедианта» во время спектакля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр расположен в центре города в историческом здании начала 19 века. По данным пресс-службы, фасад здания пострадал незначительно, был сбит фонарь.

На улице в момент инцидента людей не было, обошлось без пострадавших. Автобус задел несколько автомобилей, припаркованных у театра.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП
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