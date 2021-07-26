В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
26 июля 202120:08
Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Пермском крае, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона.
Отмечается, что видеокамера «Лесохранитель» зафиксировала возгорание у деревни Заборье Кишертского района.
«Произошел прорыв на газопроводе, угрозы лесному фонду нет», — рассказал собеседник ТАСС.
По предварительной информации, угрозы распространения огня нет. Данных о погибших и пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru