В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Возгорание произошло на магистральном газопроводе в Пермском крае, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов региона.

Отмечается, что видеокамера «Лесохранитель» зафиксировала возгорание у деревни Заборье Кишертского района.

«Произошел прорыв на газопроводе, угрозы лесному фонду нет», — рассказал собеседник ТАСС.

По предварительной информации, угрозы распространения огня нет. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

