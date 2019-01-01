В Пермском крае школьник избил сверстника-инвалида

В деревне Устиново Пермского края подросток жестоко избил мальчика-инвалида. Уточнется, что вместе с друзьями злоумышленник проник в квартиру своего сверстника, который находился в кровати, и начал бить его по голове и телу, сообщает Ura.ru. Через какое-то время друзья попытались оттащить подростка от жертвы, но им это не удалось