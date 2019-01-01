Происшествия

В Пермском крае погиб сотрудник СКР

23 мая20:10

Сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю найден мертвым в подъезде дома в городе Лысьва, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время проводится проверка.

Источник: глава прокуратуры Астраханской области покончил жизнь самоубийством

СМИ сообщают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Обстоятельства, ставшие причиной гибели, устанавливают следователи.

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ФОТО: myslo.ru
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