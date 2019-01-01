В Пермском крае погиб сотрудник СКР
Сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю найден мертвым в подъезде дома в городе Лысьва, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время проводится проверка.
СМИ сообщают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Обстоятельства, ставшие причиной гибели, устанавливают следователи.
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