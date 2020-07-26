В Перми тонувшую женщину спасали 30 человек

Чтобы спасти тонувшую женщину, около 30 жителей Перми выстроились в цепочку, пытаясь вытянуть пострадавшую на берег по скользким плитам, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД края.

ЧП произошло, по данным полиции, 25 июля вечером. Женщина доплыла до середины реки, но, не рассчитав силы, начала тонуть.

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«На помощь тонущей бросился молодой мужчина, он доставил ее к берегу. Из-за скользких бетонных плит не мог выбраться вместе с женщиной на берег. Неравнодушные пермяки, гулявшие и проходившие мимо, выстроились цепочкой и, держа друг друга за руки, вытянули их. Было около 30 человек», - отметили в ведомстве.

Жители Перми сообщили об инциденте после спасения гражданки. Она госпитализирована. Угрозы ее здоровью и жизни нет.

В краевом МВД разыскивают «спасателей» и просят их связаться с ведомством.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:МЧСПермь
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