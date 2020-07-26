В Перми тонувшую женщину спасали 30 человек

«На помощь тонущей бросился молодой мужчина, он доставил ее к берегу. Из-за скользких бетонных плит не мог выбраться вместе с женщиной на берег. Неравнодушные пермяки, гулявшие и проходившие мимо, выстроились цепочкой и, держа друг друга за руки, вытянули их. Было около 30 человек», - отметили в ведомстве.

Жители Перми сообщили об инциденте после спасения гражданки. Она госпитализирована. Угрозы ее здоровью и жизни нет.

В краевом МВД разыскивают «спасателей» и просят их связаться с ведомством.

