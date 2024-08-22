После взрыва в доме в пермском Кизеле произошло обрушение перекрытий

В ведомстве отметили, что хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажном доме на улице Ленина.

«По прибытии пожарных подразделений установлено, что... произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет. Пожарные спасли из под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей», — отмечается в сообщении МЧС.

Краевое ведомство уточняет дальнейшую информацию.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва разрушены как минимум две квартиры, пишет Ura.ru.

