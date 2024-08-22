После взрыва в доме в пермском Кизеле произошло обрушение перекрытий
Обрушение перекрытий произошло после взрыва в жилом доме в Кизеле Пермского края, из-под завалов спасли мужчину. Об этом сообщили в МЧС региона.
В ведомстве отметили, что хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажном доме на улице Ленина.
«По прибытии пожарных подразделений установлено, что... произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет. Пожарные спасли из под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей», — отмечается в сообщении МЧС.
Краевое ведомство уточняет дальнейшую информацию.
Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва разрушены как минимум две квартиры, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru